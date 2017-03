Galatasaray royeert clubicoon en UEFA Cup-winnaar van 2000

Galatasaray heeft Hakan Sükür en Arif Erdem geroyeerd. Officieel omdat het tweetal al zes jaar lang geen lidmaatschapsgeld heeft betaald, maar bronnen melden dat het aannemelijker is dat het duo is bestraft omdat men banden zo hebben met de invloedrijke prediker Fethullah Gülen, die door het regime van president Recep Tayyip Erdogan ervan wordt beschuldigd achter de couppoging te zitten.

Sükür werd eerder al aangeklaagd omdat hij grondlegger Mustafa Kemal Atatürk zou hebben beledigd en later werd er een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd omdat de oud-spits lid zou zijn van wat de regering ‘terreurorganisatie FETÖ’ noemt. De 45-jarige Sükür vluchtte naar de Verenigde Staten en het is onduidelijk of hij plannen heeft om terug te keren. Hij lijkt zich in ieder geval niet meer te hoeven melden bij Galatasaray, de club waarvoor de 115-voudig international in 302 wedstrijden 130 doelpunten maakte.

Een meerderheid van de ledenraad van Galatasaray stemde onlangs nog tégen de schrapping van Sükür, maar de Minister van Jeugd en Sport, Akif Çagatay Kiliç, liet direct weten het daar niet mee eens te zijn. “De directie van Galatasaray moet dit probleem onmiddelijk oplossen. Verraders van ons land en onze staat hebben helemaal niets te zoeken bij onze sportclubs. De houding van de ledenraad valt niet uit te leggen aan de families van onze autoriteiten en veteranen”, aldus Çagatay Kiliç afgelopen zaterdag.

Vicepremier Veysi Kaynak sloot zich een dag later bij zijn collega aan: “Galatasaray mag deze controversiële beslissing van de ledenraad niet accepteren”, klonk het bij CNN Türk. “Er zijn mensen geroyeerd die nog veel duidelijker banden hadden met FETÖ, terwijl Süker meer een symbolisch figuur achter de beweging was. Maar als Galatasaray ook zulke personen beschermt, dan komt dat niet ten goede van deze roemruchte club.” Galatasaray zwichtte uiteindleijk voor die politieke druk, want naast Sükür en Erdem hebben nog circa 2750 personen hun lidmaatschap moeten inleveren.