Utrecht bereikt geen akkoord en ziet tweetal mogelijk transfervrij vertrekken

FC Utrecht is er niet in geslaagd om het met Robbin Ruiter en Nacer Barazite eens te worden over een nieuw contract, zo meldt de club op zijn website. Het tweetal is in het bezit van een aflopende verbintenis en loopt zoals het er nu naar uitziet komende zomer transfervrij de deur uit. De mogelijkheid bestaat dat FC Utrecht in een later stadium nog om de tafel gaat met Ruiter en Barazite.

Zowel Ruiter als Barazite werd de afgelopen tijd aan een andere club gelinkt. FC Utrecht heeft de contracten van Kevin Conboy, Edson Braafheid en Andreas Ludwig formeel opgezegd, zodat die niet automatisch verlengd zullen worden. De club gaat individueel met deze spelers om de tafel om over hun toekomst te praten.

Het aflopende contract van Jeff Hardeveld is door FC Utrecht wel met één seizoen verlengd. “Jeff heeft een moeilijke periode achter de rug, maar geniet het vertrouwen van de technische staf. Wij hebben het geloof dat hij uit deze zware periode komt en kijken ernaar uit hem weer te zien renderen in het shirt van FC Utrecht”, zegt trainer Erik ten Hag op de website van de club. Ook de contracten van Karim Loukili, Sylla Sow, Rick Mulder, Robin van der Meer en Menno Heus zijn door FC Utrecht verlengd.