Bankzitter haalt uit naar PSG: ‘Het enige dat ik wil, is een eerlijke kans'

Hatem Ben Arfa verruilde OGC Nice afgelopen zomer voor Paris Saint-Germain. Het huwelijk tussen les Parisiens en de middenvelder is vooralsnog geen succes. Ben Arfa moet dit seizoen vooral genoegen nemen met een plaats op de bank en hij verwijt de club dat hij geen echte kans heeft gekregen.

In een statement op zijn Facebook-pagina liet Ben Arfa weten dat hij het niet eens met de gang van zaken bij PSG. “Ik eis niks, geen speeltijd en geen specifieke positie. Het enige dat ik wil, is een eerlijke kans”, begint de middenvelder. “Ik wil het gevoel hebben dat er sprake is van concurrentie in het team. Ik ben een sportman, een kampioen en ik houd van winnen. Het is moeilijk om te accepteren dat je een wissel bent.”

“Je kan accepteren dat je op de bank zit wanneer het tijdelijk is, of je de dingen nog kan veranderen”, gaat Ben Arfa verder. “Daarentegen lijkt dit een straf. Als ik een kans krijg en ik doe het niet goed, zal ik daar genoegen mee nemen en vertrekken. Dat zou ik begrijpen, maar nu kan ik mijn situatie niet accepteren. Het zou vreselijk zijn om dit te accepteren. Ik zal niet opgeven. Tot het einde van het seizoen zal ik proberen om mijn lot te veranderen.”