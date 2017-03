Van de Beek over Oranje-debuut ploeggenoot: ‘Dat gun je die jongen niet’

Donny van de Beek zag hoe zijn ploeggenoot Matthijs de Ligt afgelopen zaterdag zijn debuut maakte bij Oranje. Het werd geen gelukkig debuut voor de zeventienjarige verdediger van Ajax, maar volgens Van de Beek komt hij er wel weer bovenop. De middenvelder denkt dat De Ligt sterk genoeg is.

“Ineens zag ik op Twitter voorbij komen: inschattingsfout De Ligt, bij de 1-0. Ik had de goal nog niet gezien, maar baalde al met hem mee. Dat gun je die jongen niet. Ik ken hem al langer. Deze jongen gaat hier mentaal goed mee om”, zegt Van de Beek tegenover De Telegraaf. “Hij is uit zichzelf heel serieus en sterk.”

“Er zijn er niet veel die kunnen zeggen dat zij op hun zeventiende hebben gedebuteerd”, gaat de middenvelder van Ajax verder. “Dat zegt iets en hij is ook een heel groot talent, dat heeft iedereen kunnen zien. Tegen Excelsior maakte hij dan een foutje, maar had hij ook fantastische tackles. Ik had hem daar ook zo durven neer te zetten, want normaal is hij met al zijn kwaliteiten een zekerheidje.”