‘Blind stribbelde tegen om de maximale afkoopsom te pakken’

Ofschoon commercieel directeur Jean-Paul Decossaux op de persconferentie communiceerde dat Danny Blind kon begrijpen dat er een einde is gekomen aan de samenwerking, lijdt het geen twijfel dat de oud-verdediger is ontslagen. De bondscoach heeft dan ook een afkoopsom meegekregen, zo schrijft Valentijn Driessen in De Telegraaf.

De verslaggever weet dat Blind zijn ontslag nog probeerde tegen te houden: “Het tegenstribbelen was om financieel het maximale te pakken (zo'n 400.000 euro), maar dit was voor de bond een schijntje vergeleken met hoeveel Blind de KNVB heeft gekost door het EK te missen, terwijl het WK verder weg is dan ooit”, aldus Driessen.

De journalist voegt eraan toe dat voormalig directeur betaald voetbal Bert van Oostveen, die nog wel als secretaris-generaal in dienst is bij de KNVB, de ‘boosdoener’ is. “Hij heeft de bond een kapitaal gekost en tevens het imago ernstig besmeurd met zijn technische beslissingen.” Het is nog niet bekend wie de topfavoriet is om Blind op te volgen.