Cruijff: ‘Direct na de dood van mijn vader wilde de club al iets doen’

Waar de naamswijziging van de Amsterdam ArenA in het Johan Cruijff Stadion op zich laat wachten, treuzelde Barcelona niet en maakte het afgelopen weekend bekend dat de vorig jaar overleden legende op verschillende manieren vereerd wordt. Jordi Cruijff zegt onder de indruk te zien van de manier waarop Barcelona heeft gehandeld na de dood van zijn vader.

Het nieuwe stadion op het trainings- en opleidingscomplex wordt naar Johan Cruijff vernoemd, er komt een standbeeld in Camp Nou, de straat waar Camp Nou ligt wordt vernoemd naar Cruijff en tot slot wordt er een speciaal aan hem gewijde permanente tentoonstelling in het clubmuseum geplaatst. “Vooral de elegantie waarmee dit is gebeurd heeft veel indruk op me gemaakt”, schrijft Cruijff in De Telegraaf. “Direct na de dood van mijn vader wilde de club al iets doen, maar voor de familie kwam dit veel te vroeg. We waren daar nog niet aan toe. De club heeft dat gerespecteerd en pas na een maand of zes zijn we voor het eerst met elkaar gaan praten.”

Barcelona en de familie Cruijff waren er al snel uit. “Barcelona kwam met een plan, waarin mijn vader zowel als speler, coach en mens een centrale plaats in het verleden, heden en toekomst van de club zou krijgen”, aldus Cruijff. "Voor een club, met zo’n grote internationale uitstraling, is dat heel bijzonder. De manier waarop dit met de familie is besproken, heeft ertoe geleid dat mijn vader en FC Barcelona voor altijd met elkaar verbonden zijn. Niet alleen via zijn voetbalvisie, maar ook zijn sociale gedachtegoed.”