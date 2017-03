Türüç plotseling international: ‘Op het vliegveld keek ik mijn ogen al uit’

Het is voor Deniz Türüç de afgelopen jaren hard gegaan. In 2012 speelde de middenvelder nog op amateurbasis bij Go Ahead Eagles in de Jupiler League, maar afgelopen week meldde hij zich voor het eerst bij de nationale ploeg van Turkije. Türüç wordt nu geregeld in verband gebracht met een stap naar een grote club.

“Op het vliegveld keek ik mijn ogen al uit. Bondscoach Fatih Terim heette me welkom in het hotel. Ineens zat ik tussen de Turkse sterren. Ik geloof dat er op de training wel 25 cameraploegen aanwezig waren”, zegt de middenvelder van Kayserispor tegenover het Algemeen Dagblad. In de wedstrijd tegen Finland maakte hij nog geen minuten, maar in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Moldavië is er nog een kans. “Dan komt mijn droom en die van mijn familie uit. Het zou de ultieme beloning zijn. Iedereen heeft altijd alles voor me gedaan als jonge jongen.”

Türüç heeft bij Kayserispor een meer aanvallende rol en dat ligt hem goed. Met zeven doelpunten en tien assists speelt de middenvelder een belangrijke rol. “Ik ben daardoor een publiekslieveling hier. Ik voel me eerlijk gezegd klaar voor de volgende stap. De kranten linken me aan alle Turkse topclubs. Het hoeft voor mij niet per se een stap in Turkije te zijn”, stelt Türüç, die naar eigen zeggen bewust voor Kayserispor koos, omdat hij daar aan spelen toekomt. “Ik kon eerder al naar Besiktas, maar heb bewust 'nee' gezegd, omdat ik eerst nog wilde rijpen in Nederland. Hoe vaak zie je dat fout gaan? Kijk naar Bilal Ould-Chikh, die een groter talent was dan ik.”