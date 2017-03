GAE hoeft niet aan te kloppen bij Liverpool: ‘Timing en loyaliteit naar Jürgen’

Robert Maaskant moet Go Ahead Eagles behoeden voor degradatie uit de Eredivisie. Hij is tot aan het einde van het seizoen aangesteld als opvolger van de ontsalgen Hans de Koning. Pepijn Lijnders is een van de kandidaten om het stokje na dit seizoen over te nemen in Deventer. Maar de hekkensluiter van de Eredivisie hoeft geen moeite te doen, de assistent-manager van Liverpool vindt het nog te vroeg om the Reds te verlaten.

Lijnders rondt naar verwachting komende zomer de hoogste trainerscursus af in Wales, waarna hij als eindverantwoordelijke aan de slag zou kunnen in de Eredivisie. Een eventuele aanstelling bij Go Ahead Eagles komt voor hem te vroeg. “Dit is niet het moment om na te denken over de volgende persoonlijke stap en project”, zegt hij in gesprek met Voetbal International. “Ik weet van de interesse van verschillende clubs en waardeer dit, maar timing en loyaliteit is belangrijk ten opzichte van Liverpool en Jürgen (Klopp, red.).”

De huidige assistent van Klopp wil uiteindelijk wel op eigen benen komen te staan. “Dat is absoluut de ambitie, maar komend seizoen is waarschijnlijk te vroeg. Ik ben loyaal en daarom zou het lastig zijn om na slechts één volledig jaar met Jürgen uit dit project bij Liverpool te stappen.”