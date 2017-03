‘Het klinkt misschien cynisch, maar deed Promes wel mee tegen Bulgarije?’

De nederlaag in en tegen Bulgarije heeft grote gevolgen voor Oranje. Bondscoach Danny Blind kreeg zijn ontslag en het WK is verder weg dan ooit. Terugkijkend op de 2-0 verliespartij scoorden volgens critici alle Oranje-internationals een onvoldoende. In De Telegraaf geeft oud-international John Rep Spartak Moskou-aanvaller Quincy Promes er van langs.

“Het klinkt misschien cynisch, maar deed Promes wel mee tegen Bulgarije? Al geldt dit eigenlijk voor alle spelers van Oranje”, begint Rep. “In het begin leek het nog wel wat met hem, maar daarna heb ik Promes niet meer gezien. Vooraf had ik, na het zien van deze opstelling, al niet veel vertrouwen in het resultaat van het Nederlands elftal.”

Volgens Rep zijn drastische maatregelen nodig om Oranje er weer bovenop te krijgen. “De bezem moet er doorheen. Dit Nederlands elftal is ver weggezakt. Na het missen van het EK in 2016 nu misschien ook geen WK in 2018 voor Oranje. We moeten ons diep schamen voor dit soort voetbal.”