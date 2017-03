‘Frank de Boer hoor ik iedereen alweer gillen, daar moet ik om lachen’

Nu Danny Blind ontslagen is als bondscoach, denkt heel Nederland mee om zijn opvolger. Willem van Hanegem is geen fan van Frank de Boer en vindt hem dan ook geen optie als opvolger als keuzeheer. De Kromme ziet liever Henk ten Cate langs de lijn bij het Nederlands elftal.

Zondagavond zette de KNVB Blind op straat. De kansloze nederlaag op bezoek bij Bulgarije was de bekende druppel die de emmer deed overlopen. “Nu Blind dan inderdaad is gesneuveld, wie dan hè? Frank de Boer hoor ik iedereen alweer gillen. Daar moet ik om lachen”, schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Ja, Frank is vrij. Niet voor niets toch? Hij heeft het de afgelopen anderhalf jaar ook gewoon niet best gedaan. Misschien moeten we denken aan een naam die niet bij iedereen op de lippen ligt. Henk ten Cate zou ik wel een interessante optie vinden.”

Ook met een nieuwe bondscoach verwacht Van Hanegem geen wonderen. “We kunnen wel allemaal de illusie hebben dat een vertrek van Blind alles zal oplossen. Maar het Oranje dat ik zaterdag in Sofia zag, is niet gered met een nieuwe trainer. Wie zich laat aftroeven op strijd door elf matige Bulgaren, zo kort na zo'n dramatische reeks voor het EK, moet zich afvragen of hij überhaupt geschikt is voor topvoetbal.”