‘Domper voor KNVB: topkandidaat heeft geen trek in Oranje’

In de zoektocht naar een nieuwe bondscoach hoeft de KNVB niet aan te kloppen bij Ronald Koeman. Tegenover FOX Sports heeft de manager van Everton laten weten geen interesse te hebben in de functie van keuzeheer van Oranje. Zondagavond liet commercieel directeur Jean-Paul Decossaux nog weten dat Koeman wat de voetbalbond betreft kandidaat is.

Koeman wilde in 2014 graag aan de slag als bondscoach, maar destijds liet de KNVB de keuze vallen op Guus Hiddink. Laatstgenoemde vertrok na tegenvallende prestaties, waarna Blind het stokje overnam. Nu ook de periode van Blind niet is uitgelopen op een succes, denkt de bond aan Koeman. Maar de coach van the Toffees heeft laten weten geen trek te hebben in het Nederlands elftal.

"We hebben iemand nodig die het Nederlands voetbal vooruit kan helpen", zei Decossaux zondagavond nog. "Ronald Koeman kan zo iemand ook zijn. Maar hij zit bij een club. Zoals er bij meer trainers die bij ons op een lijst staan wel iets aan de hand is."