Wijnaldum kijkt vooruit: ‘Ik weet niet of Louis dat wel wil’

Voor Georginio Wijnaldum komt het ontslag van Danny Blind als bondscoach van Oranje niet uit de lucht vallen. Na de 2-0 nederlaag in en tegen Bulgarije zag de middenvelder van Liverpool het vertrek van de keuzeheer al aankomen.

“Ik hoor net dat de bondscoach heeft gezegd dat het hem niet zou verbazen als hij wordt ontslagen en hij over zijn positie gaat nadenken”, zei Wijnaldum zaterdagavond tegenover De Telegraaf. “Dit gebeurt in voetbal. Sommige trainers zitten er heel lang, anderen gaan zelf weg na een goede periode, zoals Louis van Gaal, en weer anderen worden ontslagen. Natuurlijk is dat een vervelend moment voor een team, maar je moet verder. Precies, dit was zwaar door de ondergrens.”

Kees Jansma, voormalig perschef van het Nederlands elftal, opperde om Van Gaal terug te halen en Blind weer assistent te maken. “Ik weet niet of Louis dat wel wil”, aldus Wijnaldum, die het geen gekke gedachte vindt. “Van Gaal heeft natuurlijk fantastisch gepresteerd met het Nederlands elftal, met veel jongens die er nu bij zijn. Dus we kennen hem ook. Ik weet het niet. We moeten afwachten of hij voor een terugkeer openstaat.”