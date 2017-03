‘Terug naar de onderwijzer die ze bij de lurven pakt en dat is Van Gaal’

In de zoektocht naar een nieuwe bondscoach adviseert Co Adriaanse de KNVB aan te kloppen bij Louis van Gaal. De trainer zit zonder club na zijn vertrek bij Manchester United en is volgens Adriaanse de aangewezen persoon om Oranje er weer bovenop te krijgen.

Blind werd zondagavond ontslagen na de 2-0 nederlaag op bezoek bij Bulgarije in de WK-kwalificatie. De voetbalbond gaf aan voor de interlands van juni een nieuwe bondscoach voor de groep te willen hebben. “De beste oplossing is Louis van Gaal, hij heeft het bewezen”, zei Adriaanse zondag bij de NOS. “Hij kan aanstaande dinsdag al als assistent van Fred (Grim, red.) beginnen en het daarna weer overnemen.”

Ook Arno Vermeulen vindt ook Van Gaal de beste optie voor Oranje. “Ik kan me niet voorstellen dat veel mensen het oneens zullen zijn”, aldus de chef voetbal van de NOS. “Hij was de laatste bondscoach die succes had. Het is gebleken dat de lossere aanpak van Hiddink en Blind niet renderen, we moeten terug naar de onderwijzer die de spelers bij de lurven pakt en dat is Van Gaal. Hoe hij bij Manchester United is weggegaan zal hem niet lekker zitten. Met Oranje kan hij misschien via de achterdeur nog naar het WK.”

Oud-international Pierre van Hooijdonk is het eens met Adriaanse en Vermeulen. “De internationals zijn over het algemeen jonge jongens, die kan hij het beste kneden.” Ook Frank de Boer, de gebroeders Koeman en het duo Henk ten Cate met Ruud Gullit werden genoemd als eventuele opvolgers voor Blind.