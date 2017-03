‘Of Blind nam de Serie A niet serieus, of hij nam die jongen niet serieus’

Ruud Gullit begreep niets van de keuze van Danny Blind voor Matthijs de Ligt in de wedstrijd tegen Bulgarije. De zeventienjarige verdediger van Ajax kreeg de voorkeur boven Wesley Hoedt en bleek nog niet klaar voor het grote werk. Mede door een flater van De Ligt verloor Oranje in wat later de laatste interland van Blind zou blijken.

"Toen ik de opstelling zag, had ik al twijfels", vertelt Gullit aan Ziggo Sport. "Ik begreep niet helemaal waarom Matthijs de Ligt speelde. Wesley Hoedt speelt volgens mij al een tijd in de Serie A. Of je neemt de Serie A niet serieus, of je neemt die jongen niet serieus", stelt Gullit. De analist benadrukt dat hij De Ligt niets kwalijk neemt. Hij noemt de jongeling een heel goede voetballer.

"Maar als je een wedstrijd speelt die je móét winnen, en je kiest voor een zeventienjarige...", verzucht Gullit. "Uit mijn tijd weet ik nog dat je in zo'n geval steeds zo'n jongen opzoekt. Die staat toch strak van de zenuwen. Het is een risico. De consequenties ervan zijn duidelijk. Oranje was ontluisterend, verschrikkelijk om naar te kijken."