KNVB wil voor juni opvolger Blind: ‘Ronald Koeman is een optie’

Bij monde van commercieel directeur Jean-Paul Decossaux heeft de KNVB zondagavond tekst en uitleg gegeven over het ontslag van bondscoach Danny Blind. Tevens liet de beleidsbepaler weten dat de KNVB voor de interlandperiode in juni een nieuwe bondscoach hoopt te hebben gestrikt.

Decossaux sprak op de persconferentie van een stijgende lijn na het mislopen van het EK. "Daar waren we verheugd over. In de wedstrijd van gisteren herkenden we deze opbouw totaal niet", doelde de directeur op de 2-0 nederlaag in Bulgarije. "Daardoor zijn onze kansen op kwalificatie tot een minimum geslonken. Dan moet je ingrijpen. Dat hebben we gedaan."

Het vertrek van Blind betekent dat de KNVB veel heeft moeten regelen. "De belangrijkste vraag is: wanneer gebeurt het. Blind was het ermee eens dat we niet op dinsdagavond moeten wachten na de wedstrijd tegen Italië", gaf Decossaux aan. "Dit soort beslissingen worden altijd vanuit de bond genomen. De reactie van Danny heeft de zaken versneld."

De spelers reageerden 'aangeslagen', maar toonden volgens de beleidsmaker ook begrip. "Bij hun clubs gebeuren dit soort zaken ook", wist Decossaux. De komende periode opent de KNVB de zoektocht naar een opvolger. "We moeten een goed profiel maken. We hebben een korte termijn en we hebben een lange termijn. Voor de interlands in juni lijkt het me handig om het voor elkaar te hebben."

Dinsdag staat Fred Grim als interim-bondscoach langs de lijn in het oefenduel met Italië. Decossaux erkende dat Ronald Koeman een kandidaat is naar wie gekeken zal worden. Ook een buitenlandse opvolger sloot hij niet uit. "We hebben iemand nodig die het Nederlands voetbal vooruit kan helpen. Ronald Koeman kan zo iemand ook zijn. Maar hij zit bij een club, zoals er met meer trainers die bij ons op een lijst staan wel iets aan de hand is."