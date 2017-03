Roep om vertrek Blind: ‘Hoe pijnlijk het ook is, het houdt een keer op’

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Danny Blind vertrekt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oud-international Wim Kieft is van mening dat het niet langer op dezelfde manier door kan gaan bij Oranje. Hij acht veranderingen noodzakelijk. De kansloze nederlaag van Nederland tegen Bulgarije van zaterdagavond in de WK-kwalificatiewedtrijd, was voor Kieft de druppel.

"Als je alles de afgelopen anderhalf jaar de revue laat passeren, dan houdt het een keer op”, zei de voormalig spits zondag bij Ziggo Sport. "Hoe pijnlijk het ook is. Het is na gisteren wel duidelijk dat hij dit elftal niet aan de praat kan krijgen.”

Kieft denkt dat het uiteindelijk wel goed zal komen met Oranje, maar alleen wanneer er wordt ingegrepen door de beleidsbepalers bij de KNVB. "Ik vind dat we langzamerhand een redelijk elftal beginnen te krijgen, met de ontwikkelingen van de spelers in het buitenland", aldus Kieft. "Je hebt nog een minieme kans om het te halen, maar je zal toch ergens moeten ingrijpen.”