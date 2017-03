Eerste tegendoelpunt vormt kleine smet op soevereine zege Duitsland

Duitsland heeft een goed vervolg gegeven aan de oefenzege van woensdag op Engeland. Die Mannschaft boekte in en tegen Azerbeidzjan de vijfde opeenvolgende zege in Groep C van de WK-kwalificatiecyclus. Het werd 1-4 in Baku. Het doelpunt van Azerbeidzjan betekende de eerste tegentreffer voor Duitsland in de groepsfase, maar verder kende het groepshoofd weinig moeite met de nummer 89 van de FIFA-wereldranglijst.

Het eerste tegendoelpunt voor Duitsland in de kwalificatiecyclus viel na een halfuur. Azerbeidzjan veroverde de bal op het middenveld en Afran Ismayilov vond Dimitrij Nazarov met een lange bal vanaf de rechterflank. Nazarov nam aan, drong het zestienmetergebied binnen en plaatste de bal buiten bereik van doelman Bernd Leno. Het was de eerste doelpoging van Azerbeidzjan. Nazarov zorgde voor de gelijkmaker, daar Duitsland na achttien minuten op voorsprong was gekomen. André Schürrle kon op aangeven van de opgestoomde linksback Jonas Hector de score openen met een intikker van dichtbij.

Voor de tweede WK-kwalificatiewedstrijd op rij kreeg Kamran Agayev vier doelpunten om de oren.

De 1-1 was vervolgens een tegenvaller voor Duitsland, maar de ploeg van Joachim Löw liet zich niet intimideren. Al vijf minuten na de gelijkmaker stelde de regerend wereldkampioen orde op zaken. Knullig balverlies van Ismayilov stelde Schürrle in staat om Thomas Müller te bedienen. De aanvallende middenvelder, die tegen Engeland nog op de bank begon, omspeelde keeper Kamran Agayev en rondde beheerst af. De ruststand leek bereikt, maar vlak voor het fluitsignaal deed Mario Gómez er nog een schepje bovenop. Na een afgemeten voorzet van Joshua Kimmich kopte de spits raak in de bovenhoek.

Daarmee was de wedstrijd gespeeld. In de tweede helft maakte Duitsland niet veel aanstalten om de marge verder uit te breiden. De bezoekers leken tevreden met de tussenstand en kregen nog wel enkele kansen via Mats Hummels en Sami Khedira, maar het bleef lange tijd 1-3. Negen minuten voor tijd viel het vierde Duitse doelpunt alsnog. Na een vloeiende combinatie kreeg Schürrle de bal in het strafschopgebied opnieuw van Hector. De maker van de 0-1 stond volledig vrij en knalde overtuigend raak.