Verhuurde Ajacied kwijnt weg: ‘Het was geen goede beslissing’

Robert Muric heeft spijt van zijn transfer naar Pescara. De rechtsbuiten wordt sinds augustus 2016 door Ajax verhuurd aan de Serie A-club, maar speelde sindsdien slechts zeven minuten in de competitie. Muric betreurt zijn situatie en bereidt zich voor op een terugkeer naar Amsterdam in de zomer. Daar loopt zijn contract door tot medio 2018.

In een interview met Goal geeft de 21-jarige Kroaat toe dat zijn overstap 'niet de juiste beslissing' was. "Maar ik kan er niets meer aan veranderen", voegt Muric eraan toe. "Ik wacht nog steeds op mijn kans. Hopelijk zal ik die kans krijgen. Sinds de komst van de nieuwe trainer Zdenek Zeman is er niets veranderd: dezelfde spelers spelen en we boeken geen resultaten."

"In de zomer ga ik terug naar Ajax en dan zullen we zien wat er gebeurt. Ik vind het lastig om daar nu al over te praten", geeft de jongeling aan. Volgens Muric is Italië voor spelers van zijn leeftijd niet de juiste plek. Trainers bouwen op ervaren spelers in plaats van op de jeugd, stelt hij. "Maar ik ben ervan overtuigd dat ik goed genoeg ben voor de Serie A."