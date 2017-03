‘Ik hoop dat Rooney nog terugkeert in het elftal van Manchester United’

Het lijkt erop dat Wayne Rooney komende zomer na dertien seizoenen vertrekt bij Manchester United. Everton zou de beste papieren hebben om de 31-jarige Engelsman binnen te halen. Paul Scholes vindt echter dat Manchester United de 119-voudig Engels international in huis moet houden.

“Ik zie hem niet graag naar een andere Engelse club gaan. Ik hoop dat hij nog terugkeert in het elftal van Manchester United. Als hem dat lukt, keert hij ook direct terug in de Engelse selectie. Hij heeft veel ervaring en kan die kennis goed overbrengen op jonge spelers”, zegt de oud-middenvelder van Manchester United tegenover de BBC.

Bondscoach Gareth Southgate besloot Rooney niet op te roepen voor de wedstrijden tegen Duitsland en Litouwen. Maar Southgate sloot niet uit dat Rooney in de toekomst wel weer deel uitmaakt van het Engelse nationale team. De middenvelder annex aanvaller speelt dit seizoen een marginale rol bij Manchester United en wordt daardoor in verband gebracht met een vertrek. Zijn contract bij the Red Devils loopt nog tot 2019.