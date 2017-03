Buitenlandse media fileren Oranje: ‘Ze moeten zich ernstig zorgen maken’

Het Nederlands elftal blameerde zich zaterdagavond met een 2-0 nederlaag in en tegen Bulgarije. De nederlaag is in het buitenland niet onopgemerkt gebleven en ook in de buitenlandse media is de nodige kritiek op Oranje te horen. Vooral de keuze van bondscoach Danny Blind voor Matthijs de Ligt zorgt voor vraagtekens.

De Daily Mail stelt dat De Ligt zijn debuut snel moet vergeten. “Hij speelde pas twee keer in de basis bij zijn club Ajax en had zich geen slechter debuut kunnen voorstellen”, schrijft de Engelse krant, dat Oranje ook als ‘tandeloos’ omschrijft. De BBC sprak van ‘een nieuwe uitglijder voor Nederland’.

In Duitsland neemt men alvast een voorschot op een nieuw eindtoernooi zonder Oranje. “Gaan we net als bij het laatste EK ook nu weer zonder Holland naar het WK?”, begint BILD. De Duitse boulevardkrant spreekt van een ‘blamage’. “Ze moeten zich ernstig zorgen gaan maken.”

Ook in België maakt men zich zorgen om Oranje. “SOS Oranje”, kopt Het Laatste Nieuws. Men kan niet begrijpen dat Blind voor De Ligt koos in het centrum van de verdediging. Ook Sporza heeft weinig goede woorden over voor het Nederlands elftal. “Het gaat van kwaad naar erger met het Nederlandse voetbalelftal.”

“Deze gok pakte verkeerd uit. Het eerste doelpunt valt de zeer jonge De Ligt en doelman Jeroen Zoet aan te rekenen. Het lijkt zo wel heel reëel dat Nederland opnieuw een eindtoernooi gaat mislopen”, schrijft L’Equipe. Het Spaanse Marca ging nog een stapje verder. “Robben en Nederland maken zich belachelijk in Bulgarije.”