Juventus-verdediger middelpunt van commotie door Instagrampost

Een Instagrampost heeft de nodige onrust opgeleverd rond de Italiaanse nationale ploeg. Andrea Barzagli was zaterdag wegens ‘persoonlijke omstandigheden’ naar huis gegaan. Een bekende dj postte zaterdagnacht echter een foto waarop de verdediger te zien was in het uitgaansleven.

Barzagli zal dus komende dinsdag niet spelen, als Italië het in de Amsterdam ArenA opneemt tegen Oranje. Opvallend is dat de verdediger niet de enige speler van Juventus is die de nationale ploeg voortijdig verlaat. Ook Dani Alves, Gonzalo Higuaín en Mario Mandzukic keerden eerder terug naar huis van hun internationale verplichtingen.

Dat levert in Italië de nodige beschuldigingen op. Volgende week staat namelijk de wedstrijd tussen Napoli en Juventus op het programma. Een nederlaag in Napels zou betekenen dat de titelstrijd in de Serie A weer een klein beetje spannend wordt. Italië won vrijdagavond het WK kwalificatieduel tegen Albanië met 2-0, waarna Barzagli toestemming kreeg om de nationale ploeg te verlaten.