‘Marcelo Bielsa als bondscoach van het Nederlands elftal lijkt me mooi’

Na de dramatische 2-0 nederlaag tegen Bulgarije ligt het hoofd van bondscoach Danny Blind op het hakblok. De speculatie over zijn opvolging is zelfs al in alle hevigheid begonnen. Volgens Piet de Visser en John de Wolf moet Nederland eens een buitenlandse bondscoach krijgen.

“We mogen ons best afvragen of onze manier van voetballen de juiste is. We slaan bijvoorbeeld te ver door in het selecteren van jeugdspelers. Ik zie een buitenlandse coach wel zitten. Marcelo Bielsa lijkt me mooi, maar of het haalbaar is?”, zegt De Visser in gesprek met Metro. De Wolf sluit zich daarbij aan. “Een buitenlandse bondscoach zou kunnen. Ik hoorde de naam vallen van Jürgen Klinsmann, maar ik vraag me af of hij de juiste man is. We moeten kijken naar de lange termijn, de KNVB kan zich geen gok meer veroorloven.”

Volgens De Wolf is Ronald Koeman de gedroomde kandidaat. Aad de Mos is het daarmee eens en is van mening dat er geen buitenlandse bondscoach moet komen. “Ook al gaat het nu slecht met het Nederlandse voetbal, onze opvattingen hoe het spelletje gespeeld moet worden heeft ons ook succes gebracht. Buitenlanders denken anders over voetbal dan Nederlanders. Ze kennen onze manier van spelen niet.”