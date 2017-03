Vraagprijs voor tiener stijgt naar 150 miljoen euro

Hasan Ali Kaldirim is niet bezig met Galatasaray. Cim Bom zou interesse in hem hebben, maar de linksback verwacht dat hij zijn contract kan verlengen bij Fenerbahçe. (Vatan)

De vraagprijs van de Franse club zal dan niet mals zijn: voor minder dan 150 miljoen euro mag de tiener niet weg. (AS)

Denis Suárez zou ongelukkig zijn met zijn geringe speeltijd bij Barcelona, maar van een transfer is voorlopig geen sprake. Zaakwaarnemer Felix Grande ontkent contact met Napoli en 'iedere andere club'. (Radio CRC)

Suso neemt weinig moeite om de geruchten over Atlético Madrid af te zwakken. De Spaanse middenvelder van AC Milan noemt het zelfs 'speciaal' om eventueel de overstap te maken naar zijn geboorteland. (Marca)