‘Dat kost je een transfersom van 98 miljoen euro én 288.000 euro per week’

Antoine Griezmann wordt geregeld in verband gebracht met een zomers vertrek bij Atlético Madrid. Onder meer Manchester United, Real Madrid en Barcelona worden genoemd als mogelijke bestemmingen. Volgens John Hartson moet Arsenal zich ook gaan mengen in de strijd om Griezmann.

De oud-spits van the Gunners vindt dat wanneer Arsène Wenger aanblijft, hij de komende twee jaar moet zorgen dat Arsenal zich weer kan meten met de top van Engeland. “Hij moet voor de grote spelers gaan. Maar hij mengt zich nooit in de strijd om de grote, grote spelers. We weten dat Antoine Griezmann komende zomer waarschijnlijk vertrekt bij Atlético. Dat kost je een transfersom van 98 miljoen euro en een salaris van 288.000 euro per week. Arsenal moet een poging wagen om Griezmann binnen te halen”, zegt Hartson in gesprek met de BBC.

“We weten dat Arsenal hem niet gaat halen, maar ze moeten. Want Chelsea, Manchester United en Manchester City doen het ook”, vervolgt de oud-speler van onder meer Arsenal, West Ham United en Celtic. “Het zou een schande zijn als Wenger vertrekt en er een nieuwe manager komt, die ineens 350 miljoen euro investeert. Dus als het geld er toch is, waarom zou je het dan niet gebruiken?”

Of Griezmann nu wil vertrekken bij Atlético, blijft onduidelijk. Afgelopen week gaf hij in gesprek met L’Equipe nog te kennen dat hij in Madrid wilde blijven. “Nee, ik wil niet vertrekken bij Atlético komende zomer, ook al is het voor Parijs, China, Rusland of de Verenigde Staten.”

Zondag krabbelde Griezmann tegenover Telefoot een beetje terug van die uitspraken. “Mijn toekomst? Ik maak me alleen druk om mijn prestaties op het veld. Ik voel me goed in Madrid, waarom zou ik dat veranderen?”