Nouri heeft één superheld: ‘Ik heb hem helaas nooit mogen ontmoeten’

Abdelhak Nouri maakte in september 2016 zijn debuut in het eerste van Ajax. Als negentienjarige heeft hij nog een lang voetballeven voor zich. De creatieve middenvelder praat via de officiële kanalen van de Amsterdamse club over zijn superheld en zijn grootste held aller tijden, respectievelijk wijlen Johan Cruijff en Zinédine Zidane.

"Voor mij is er éen superheld en dat was Johan Cruijff", vertelt Nouri op de clubsite over de vorig jaar overleden oud-voetballer. "Ik heb hem helaas nooit mogen ontmoeten, hoewel ik dat wel erg graag wilde. Hij had een heel interessante kijk op het voetbal, wat voor mij als jonge speler heel interessant was om naar te luisteren.''

Zidane neemt ook een speciaal plekje in bij Nouri. "Als voetballer vond ik hem geniaal, maar ook als trainer heb ik veel bewondering voor hem. Hij heeft enorm veel kwaliteit en lef. Daar houd ik wel van.'' Nouri waardeert de stevige eigen mening van Mister Ajax, Sjaak Swart. De ras-Ajacied is elke dag bij de club te vinden. "We spreken elkaar vaak. We hebben het regelmatig met elkaar over de wedstrijden en wat er beter kan."