‘Waarom moet Blind dinsdag 40.000 fluitende mensen tegemoet gaan?’

Danny Blind stapt voor de oefeninterland van het Nederlands elftal dinsdag tegen Italië niet zelf op bij het Nederlands elftal. "Ik heb ook mijn verantwoordelijkheid en ben ook nog best strijdbaar," zei hij. "Als de KNVB geen andere beslissing neemt, dan ben ik dinsdag nog bondscoach", zo verzekerde de voormalig Oranje-international.

In de optiek van Hans Kraay junior is de positie van Blind onhoudbaar geworden. De KNVB wil zondagmiddag al om de tafel zitten met de geplaagde bondscoach van Oranje. "Danny Blind moet stoppen. Danny Blind moet alles voor zijn, het kan niet meer. Het is over, het is uit. Duidelijker kan je niet zijn", zo vertelde Kraay bij het programma De Tafel van Kees, van FOX Sports.

Kraay zou het niet logisch vinden als Blind ook dinsdag nog op de bank zit. "Waarom moet je die hele lawine over je heen krijgen? Waarom moet je 40.000 fluitende mensen in de Arena tegemoet gaan op dinsdag?", zo vroeg hij zich af. "Waarom moet je maandenlang weer met windkracht dertien naar je werk? Het is klaar. Heel jammer, heel vervelend, maar het is over. Hij moét stoppen. Hij moet die beslissing nemen en de regie in eigen handen nemen."