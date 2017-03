‘Ik ga Danny Blind niet bellen en zeggen: ’Luister, ik moet in Oranje‘’

Erik Pieters is bezig aan zijn vierde Premier League-seizoen bij Stoke City, waar hij steevast in de basis verschijnt. Bondscoach Danny Blind ziet het echter niet in de linksback zitten. De ex-speler van FC Utrecht en PSV speelde in september 2014 zijn laatste interland en komt sinds niet in de plannen van de oefenmeester voor.

Pieters kreeg ook geen uitnodiging voor de interlands tegen Bulgarije en Italië en daar baalt hij van. "Ik heb geen uitleg gekregen waarom ik er niet bij zit en waarom ik de kans niet heb gekregen", zo vertelde de linksback bij het programma De Tafel van Kees, van FOX Sports. "Ik wacht erop en ben er klaar voor, maar kan me daar geen zorgen om maken.

"Ik ben nu bezig aan mijn vierde seizoen in Engeland en moet gewoon wedstrijden spelen. Als het komt, dan komt het." Pieters speelde op 4 september 2014 zijn laatste interland, in de oefennederlaag tegen Italië (2-0). Ik kan me er wel druk om maken, maar ik ga niet de trainer bellen en zeggen: luister, ik moet erin. Je moet het laten zien bij je club. Dat doe ik tot m'n max."