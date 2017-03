‘De vergelijkingen met Messi waren eerder schadelijk dan gunstig’

Gerard Deulofeu heeft een vaste basisplaats veroverd bij AC Milan en maakt momenteel deel uit van de selectie van Spanje. De aanvaller ontwikkelt zich goed, maar in zijn tijd als jeugdproduct van Barcelona werd verwacht dat Deulofeu op dit moment nog verder zou zijn. Hij werd vergeleken met Lionel Messi en daar is de vleugelspeler achteraf niet blij mee.

In 2011 maakte Deulofeu zijn debuut voor Barcelona, na acht jaar in de jeugdopleiding. Hij kon de verwachtingen niet waarmaken en speelde slechts twee duels voor de hoofdmacht. Inmiddels verhuurt Everton de Spanjaard aan AC Milan. "Uiteindelijk waren de vergelijkingen eerder schadelijk dan gunstig voor me", blikt het 23-jarige voormalig Ajax-doelwit terug in gesprek met Forza Milan. "Normaal gesproken lees ik geen kranten, maar die vergelijkingen herinner ik me nog goed."

"Het zorgde voor te hoge verwachtingen bij de supporters van Barcelona. Er is maar één Messi", benadrukt Deulofeu, die nog niet weet hoe zijn toekomst eruitziet. In principe loopt de verhuurperiode in San Siro na dit seizoen af. "We zullen zien hoe het loopt. Ik droom in het heden. Uit ervaring weet ik dat je het verleden het best achter je kunt laten en je moet richten op het heden. Ik heb het naar mijn zin bij Milan en daar wil ik voorlopig van genieten."