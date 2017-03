Vermeend doelwit Chelsea en Arsenal: ‘Mijn hart ligt bij Manchester United’

Jesse Lingard is nog altijd met Manchester United in gesprek over een nieuw contract. Het jeugdproduct van the Red Devils ligt momenteel vast tot de zomer van 2018 en geniet volgens The Sun interesse van Chelsea en Arsenal. Lingard voelt zich echter op zijn plek bij Manchester United en laat zich niet wegjagen door de concurrentie.

"De gesprekken zijn nog steeds gaande", vertelt de aanvallende middenvelder annex vleugelspeler, die zich met Engeland voorbereidt op het WK-kwalificatieduel met Litouwen van zondagavond. "Ik geniet ervan om voor Manchester United te spelen en mijn hart ligt bij Manchester United. Er is veel concurrentie, maar dat is goed voor de groep. Het is altijd positief om veel topspelers om je heen te hebben."

Dit seizoen kwam Lingard tot vijftien competitieduels. Zondag kwam hij tot scoren tegen Middlesbrough (1-3). "Als je moet vechten voor je plek, word je nog gemotiveerder op het trainingsveld. Als je je kans krijgt, moet je 'm pakken", stelt Lingard. "Henrikh Mkhitaryan, Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba zijn grote namen in onze ploeg. Als je ziet wat zij hebben gepresteerd, kunnen wij daar ons voordeel mee doen. Wij leren van hun ervaring, zeker de jonge spelers."

Volgens de Daily Mirror hebben niet alleen Chelsea en Arsenal belangstelling, maar is Tottenham Hotspur ook in de race. De gesprekken over een nieuwe verbintenis verlopen niet soepel. Lingard, die Manchester United in mei de FA Cup bezorgde en vorige maand ook scoorde in de EFL Cup-finale, zou azen op een flinke salarisverbetering. Op dit moment verdient hij 36.000 euro per week.