‘Als de KNVB niet anders beslist, ben ik dinsdag nog bondscoach’

Danny Blind is niet van plan om op te stappen. De bondscoach van het Nederlands elftal zegt zondagochtend op het vliegveld van Sofia dat hij alleen vertrekt als de KNVB dat wil. "Ik heb ook mijn verantwoordelijkheid en ben ook nog best strijdbaar."

"Als de KNVB geen andere beslissing neemt, dan ben ik dinsdag nog bondscoach. Ik sta er nog wel steeds achter dat ik me ga beraden en alles een beetje rustig op een rijtje wil zetten", voegt de geplaagde keuzeheer daaraan toe volgens het ANP.

Zondagmiddag gaat de KNVB in gesprek met Blind, liet commercieel directeur Jean-Paul Decossaux al weten. Overhaaste beslissingen wil hij niet nemen. "Het gebeurt in de voetballerij wel vaker dat er na een teleurstelling iets wordt geroepen. Alles is nog mogelijk", benadrukte Decossaux.