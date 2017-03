‘Stam is favoriet om geplaagde Premier League-manager op te volgen’

West Ham United ziet Jaap Stam als de beste kandidaat om Slaven Bilic op te volgen. Dat schrijft de Daily Mail zondagochtend. Op dit moment staat Bilic nog aan het roer, maar door de slechte resultaten in de Premier League hangt zijn positie aan een zijden draadje. De laatste drie wedstrijden werden verloren en de club wacht al sinds 4 februari op een zege.

Stam maakt dit seizoen indruk met Reading en koerst af op een plek in de play-offs. Vorig seizoen finishten the Royals op de zeventiende plek in de Championship; op dit moment staat Stam met zijn club vijfde. Aan het eind van de rit is dat genoeg om te mogen meestrijden voor promotie naar de Premier League.

Mocht het niet lukken om te promoveren, dan krijgt Stam dus mogelijk alsnog de kans om aan de slag te gaan in de hoogste divisie. De Nederlander, die eind vorig jaar ook bij Swansea City werd genoemd, ligt tot medio 2018 vast bij Reading. De gesprekken over zijn contract zijn uitgesteld tot het eind van dit seizoen.