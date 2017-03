KNVB zondag in gesprek met Blind: ‘We moeten goed praten’

De KNVB gaat zondagmiddag om de tafel met Danny Blind. De positie van de bondscoach wankelt na de 2-0 nederlaag van het Nederlands elftal in Bulgarije van zaterdagavond. Volgens Jean-Paul Decossaux, commercieel directeur van de KNVB, is het duidelijk dat beide partijen 'goed moeten praten'.

Na de beschamende verliespartij erkende Blind zich te beramen op zijn toekomst. Hij wilde de handdoek echter niet in de ring gooien. Mogelijk wordt snel duidelijk hoe de KNVB erin staat. "Misschien dat er snel duidelijkheid is, misschien ook niet. Dan moeten we even de tijd nemen", vertelt Decossaux, die sinds het vertrek van Bert van Oostveen de hoogste in rang is bij de voetbalbond.

"Aan overhaaste beslissingen heb je niets. Veel meer kan ik nu niet zeggen. Dat begrijp je toch wel?", citeert het ANP de bestuurder. Hij voegt wel toe dat een spoedig vertrek van Blind allerminst vaststaat. "Het gebeurt in de voetballerij wel vaker dat er na een teleurstelling iets wordt geroepen. Alles is nog mogelijk."