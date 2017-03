‘Ik wil in de Eredivisie spelen, iedereen zal dat kunnen begrijpen’

Jeremy de Nooijer keert mogelijk terug naar Nederland. De 25-jarige verdedigende middenvelder heeft een aflopend contract bij Levski Sofia en weet nog niet of hij dat gaat verlengen. “Ik heb een aanbieding van de club ontvangen, maar heb geen haast”, laat hij optekenen in de Bulgaarse media.

De Nooijer komt uit de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam en speelde 65 wedstrijden in het eerste elftal van de Kasteelheren. Hij vertrok in de zomer van 2015 naar Bulgarije en is daar uitgegroeid tot een van de beste spelers van Levski. “Toen ik uit mijn contract liep bij Sparta, zat ik in dezelfde situatie, dus ik ken deze situatie. We zullen zien wat mijn volgende stap gaat worden, maar ik ben er klaar voor om naar huis te gaan.”

Met ‘huis’ doelt De Nooijer op de Nederlandse competitie: “Niet de Jupiler League, maar de Eredivisie. Daar wil ik spelen. Iedereen zal dat kunnen begrijpen.” De zoon van oud-aanvaller Dennis de Nooijer stond in de zomer naar eigen zeggen nog in de belangstelling van clubs uit Nederland, Turkije en Ruslan en in januari zou een club uit Rusland zelfs een formeel bod op hem hebben uitgebracht.