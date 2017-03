‘Manchester City wil Tottenham overrompelen met ‘mammoth offer’’

Manchester City geeft de strijd om de handtekening van Danny Rose niet op. De Daily Mirror meldt nu zelfs dat Josep Guardiola er alle vertrouwen in heeft dat hij de verdediger in de zomer voor een kleine 58 miljoen euro kan contracteren.

De manager wil zijn verdediging op de schop gooien en acht de komst van de 26-jarige linksback naar verluidt cruciaal. De tabloid voegt eraan toe dat Tottenham Rose niet kwijt wil, maar een dergelijk mammoth offer ook niet kan afslaan. Als vervanger zouden the Spurs denken aan Luke Shaw van Manchester United.

Rose, twaalfvoudig A-international van Engeland, verlengde in september nog zijn contract op White Hart Lane tot de zomer van 2021. Hij maakte in 2007 de overstap van Leeds United naar Tottenham en werd vervolgens verhuurd aan Watford, Peterborough, Bristol City en Sunderland. Hij heeft 144 wedstrijden in het eerste elftal achter zijn naam staan.