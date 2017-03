Sneijder steunt Blind: ‘Hier moet ik de bondscoach wel verdedigen’

Wesley Sneijder maakte zaterdagavond in de tweede helft zijn opwachting bij het Nederlands elftal, maar kon een afgang niet meer voorkomen. Oranje verloor met 2-0 van Bulgarije en de middenvelder constanteerde na afloop voor de camera van de NOS dat ‘de echte wil om te winnen’ ontbrak.

“Het lijkt erop dat we weer een kans op een groot toernooi aan het vergooien zijn”, aldus Sneijder, die het vervolgens opnam voor Danny Blind: “Hier moet ik de bondscoach wel verdedigen. Als je kijkt hoeveel mutaties Oranje heeft moeten ondergaan, dan is dat is lastig. Zelfs vlak voor de wedstrijd kreeg hij daar mee te maken.”

Davy Klaassen zocht eveneens een antwoord op de vraag hoe het kon dat Oranje zo slecht voor de dag kwam: “Wist ik het maar.” Over Matthijs de Ligt zei de middenvelder van Ajax: “Hij zag er niet goed uit bij de 1-0, maar verder heeft hij goed gespeeld. Wij hebben hem in de steek gelaten, wij hadden hem moeten helpen.”