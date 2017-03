‘Je helpt hem naar de gallemiezen; je kunt De Ligt in de kliko gooien’

Matthijs de Ligt beleefde zaterdagavond een weinig gelukkig debuut in het Nederlands elftal. De centrale verdediger maakte geen goede indruk bij de openingstreffer van Spas Delev en leek de aanvaller ook bij de 2-0 niet kort genoeg te dekken. De Ligt werd tijdens de rust vervangen door Wesley Hoedt.

Met die ingreep zal het vertrouwen van de zeventienjarige De Ligt een flinke deuk hebben opgelopen, zo vertelde analyticus Hans Kraay jr. in de studio van FOX Sports: “Door deze jongen nu te wisselen, help je hem echt helemaal naar de gallemiezen. Deze jongen kan je in de kliko gooien, nu. Die zal zó opgepept moeten worden.”

Kraay jr. oordeelde verder dat het niet vreemd is dat De Ligt is opgeroepen daar Peter Bosz bij Ajax ook de voorkeur geeft aan De Ligt boven Joël Veltman voor een plaats in het centrum. “Dus ja, dat je dat als bondscoach dan overneemt (...) Oud genoeg is ook goed genoeg, maar hij is nu echt een paar keer flink door het ijs gezakt.”