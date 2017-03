Hoedt: ‘Ik moet het accepteren, maar hoef het niet te begrijpen’

Matthijs de Ligt begon zaterdagavond in de basis in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije, terwijl velen hadden verwacht dat Wesley Hoedt aan de aftrap zou verschijnen. Bondscoach Danny Blind gaf de voorkeur aan de Ajacied.

“Ik moet het accepteren, maar hoef het niet te begrijpen”, zo werd de 23-jarige stopper van Lazio geciteerd door De Telegraaf. Hij moest op de bank beginnen omdat Blind een rechtsbenige verdediger wilde opstellen; daarom koos hij dus voor De Ligt. “Maar Virgil van Dijk en Jeffrey Bruma zijn allebei rechtsbenig. Ze deden het goed samen.”

“Waarom kunnen er dan geen twee linksbenige spelers samen voetballen?”, aldus Hoedt, die na de pauze alsnog zijn opwachting mocht maken. “Ik ben blij dat ik mijn debuut heb gemaakt. Dit was een volgende stap in mijn loopbaan. Maar deze nederlaag is slecht voor ons. We hebben het niet goed gedaan.”