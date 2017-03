Blind twijfelt over toekomst: ‘Ik wil goed nadenken over mezelf’

Danny Blind lijkt zijn laatste wedstrijd als bondscoach van het Nederlands elftal achter de rug te hebben. De 55-jarige keuzeheer hintte zaterdagavond in een interview met de NOS, na het met 2-0 verloren duel met Bulgarije, naar een vertrek.

“Ik wil nu vooral goed nadenken over mezelf. Over hoe ik functioneer, over mijn keuzes, enzovoort”, aldus Blind. “Ik gooi het bijltje er nu niet bij neer, dit is niet het moment. Ik ben ongelooflijk teleurgesteld, temeer omdat ik al maanden een goed gevoel had over deze wedstrijd. Dit valt rauw op m'n dak, ik trek het me aan. Dus is het logisch dat ik mezelf een spiegel voorhoud.”

Blind zei het ook logisch te vinden dat de KNVB zich gaat beraden op het vervolg: “Dat is in de voetballerij niet verbazingwekkend, dat is van alle dag. Ik voel het op dit moment niet aankomen, maar niemand hoeft mij uit te leggen hoe het werkt. Ik loop veertig jaar mee in de voetballerij. Het is aan de KNVB hoe zij erover denken, zij hebben mensen in dienst die beslissingen moeten nemen en dat is logisch.”

Blind omschreef de wedstrijd als ‘een heel slechte prestatie’ en vond het met name opvallend dat Oranje zo slecht begon: “We liepen tegen de 1-0 aan, en daarna konden we het niet meer omdraaien. We voetbalden stroef. We hebben ook nauwelijks kansen gecrëeerd. Ik zoek de schuld bij mezelf. Achteraf gezien was het geen goede keuze om Matthijs de Ligt op te stellen, maar dat is achteraf. Dit was mijn verantwoordelijkheid.”