Robben: ‘We krijgen nu de stront over ons heen en dat is terecht’

Het Nederlands elftal zal nog alle zeilen moeten bijzetten om het WK in Rusland te halen, want zaterdagavond werd er met 2-0 verloren van Bulgarije en daardoor is de achterstand op koploper Frankrijk opgelopen tot zes punten. “Dit is verschrikkelijk triest”, concludeerde Arjen Robben voor de camera van de NOS.

De buitenspeler van Bayern München sprak verder van ‘een nachtmerrie’: “Dit is in- en intriest. We gingen hier met goede intenties heen, ik had echt een goed gevoel over deze wedstrijd. Maar de eerste helft was van zo'n bedroevend niveau. Dan kun je wel heel veel willen, maar dan houdt het gewoon op.”

Robben wilde geen schuldige(n) aanwijzen voor de nederlaag: “Dat heeft geen enkele zin. Want het verandert het resultaat niet. Je verliest met 2-0. Die feiten zijn kei- en keihard. Op basis van zo'n eerste helft verdien je niks en krijg je niks. We krijgen nu de stront over ons heen en dat is terecht.”