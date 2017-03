Oranje verliest kansloos in Bulgarije na dramatische beginfase

Het Nederlands elftal heeft zichzelf een zeer slechte dienst bewezen in de kwalificatiereeks voor het WK 2018 in Rusland. Bulgarije was in Sofia met 2-0 te sterk voor Oranje, dat met name in de eerste helft heel erg zwak en inspiratieloos speelde. Spas Delev was met twee doelpunten de grote man aan de zijde van de Bulgaren, die Nederland nu voorbij zijn gegaan in de kwalificatiegroep.

Bondscoach Danny Blind had een basisplaats ingeruimd voor Matthijs de Ligt, maar voor de jongeling was het een debuut om snel te vergeten. Oranje speelde in het Vasil Levskistadion een werkelijk abominabele eerste helft. Binnen twintig minuten keek Nederland al tegen een 2-0 achterstand aan. Na vijf minuten spelen schatte De Ligt een lange bal vanuit de defensie van Bulgarije volledig verkeerd in. Delev maakte daar dankbaar gebruik van en tikte de bal van dichtbij achter doelman Jeroen Zoet.

Matthijs de Ligt wordt afgetroefd door Spas Delev, die de 1-0 maakt.

Een kwartier later ontdeed Delev zich opnieuw van De Ligt en Martins Indi. De Bulgaarse spits speelde zich vrij op de rand van het strafschopgebied en schoot van afstand raakt. Vervolgens wachtte voor Oranje de opgave om de Bulgaarse muur te slechten. Verder dan een aantal speldenprikjes kwam Nederland echter niet, maar het spel van Oranje was vooral heel slordig. Nederland leed in de eerste helft ontzettend veel balverlies. Op slag van rust had Bas Dost toch al voor de aansluitingstreffer kunnen zorgen, na goed terugleggen van Davy Klaassen. De spits van Sporting schoot echter naast.

In de rust greep Blind in door De Ligt en Georgino Wijnaldum naar de kant te halen en te vervangen door debutant Wesley Hoedt en Wesley Sneijder. De intenties van Oranje waren duidelijk en gedurende de tweede helft werd Oranje iets gevaarlijker. Nikolay Mihaylov, voormalig doelman van FC Twente, bleek echter een vervelende sta-in-de-weg. Schoten van Quincy Promes en Klaassen werden door de Bulgaarse goalie uit het doel gehouden.

Dichterbij dan die twee schoten kwam Oranje niet meer en dat was veelzeggend over het spel van Nederland in Sofia. Zelfs het inbrengen van Luuk de Jong leverde geen grote kansen op voor het Nederlands elftal. De verliespartij in Bulgarije betekende de zevende nederlaag van Blind als bondscoach. De achterstand op Zweden, nummer twee in de groep, loopt nu op tot drie punten. Ook Bulgarije, inmiddels in het bezit van negen punten, is Nederland voorbij gegaan in de kwalificatiegroep. Koploper Frankrijk, dat zes punten meer heeft, is inmiddels helemaal uit beeld verdwenen voor Oranje.

Arjen Robben wordt gevloerd door Petar Zanev.