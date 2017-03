‘Ik lees in de krant dat ik overbodig ben bij NAC Breda, dat is niet leuk’

Jeff Stans heeft van de directie van NAC Breda te horen gekregen dat hij mag uitkijken naar een nieuwe club en daar is de middenvelder niet gelukkig mee. Hij wil vechten voor zijn kans, zo vertelt Stans in een interview met BN/De Stem.

“Ik speelde niet en mijn oma, die heel belangrijk voor me was, kwam begin februari te overlijden. Dat zijn dingen die meespelen. En dan lees ik in de krant dat ik overbodig ben, nee dat zijn geen leuke dingen. Dat doet wat met je”, aldus Stans, die echter niet van plan is om op te geven. Hij wil nog altijd slagen in het Rat Verlegh Stadion.

Om geld is het de 27-jarige Stans niet te doen, zo wenst hij te benadrukken: “Zo zit ik niet in elkaar. Dat is geen reden geweest om te blijven bij NAC (...) Opgeven doe ik niet, het seizoen is nog lang niet ten einde.” Stans speelde tot dusverre dertien wedstrijden voor NAC en daarin kwam hij tot één doelpunt en drie assists.