‘Voorlopig denk ik dat ik bij Napoli blijf, maar je weet maar nooit’

Kalidou Koulibaly werd de afgelopen tijd geregeld in verband gebracht met een zomers vertrek naar Chelsea. Antonio Conte zou zo’n zestig miljoen euro overhebben voor de verdediger van Napoli. De Senegalees wil in de toekomst graag in Engeland spelen, maar denkt dat hij komende zomer in Napels zal blijven.

“Ik zou er gelukkig van worden als ik in Engeland kan spelen. Maar nu ben ik nog speler van Napoli en daar richt ik me op. Je weet maar nooit wat er in de toekomst kan gebeuren”, zegt Koulibaly in gesprek met talkSPORT. Eerder dit seizoen tekende hij een nieuw contract in Italië, dat hem tot 2021 aan de club verbindt.

“Ik concentreer me nu op de club en we zien wel wat ik volgend seizoen doe. Voorlopig denk ik dat ik bij Napoli blijf, maar je weet maar nooit wat er gebeurt. Ik kan daar op dit moment niet over praten. We zullen zien”, besluit de Senegalese verdediger van Napoli.