Zweden legt druk bij Nederlands elftal; afgrijselijke blunder van doelman

De nationale ploeg van Zweden is het Nederlands elftal in ieder geval voor een paar uur voorbijgegaan op de ranglijst van Groep A. Het team van Janne Andersson rekende zaterdagavond met 4-0 af met Wit-Rusland en heeft nu drie punten meer dan Oranje, dat vanaf 20.45 uur echter nog in actie komt tegen Bulgarije.

Met Sam Larsson op de bank, maar met onder anderen Andreas Granqvist, Oscar Hiljemark, Ola Toivonen en Marcus Berg in de basis was Zweden in de eerste helft heer en meester. Nadat Berg en Granqvist al enkele kansen hadden laten liggen, maakte Emil Forsberg er na negentien minuten 1-0 van. De ster van RB Leipzig scoorde uit een strafschop nadat er een overtreding was begaan op Berg. Zweden ging daarna fanatiek op jacht naar de 2-0, maar kwam niet verder dan onder meer een kopbal van Granqvist tegen de lat.

In de tweede helft liep Zweden alsnog verder weg bij Wit-Rusland: Forsberg verdubbelde door een afgrijselijke blunder van Andrey Gorbunov van Atromitos de score en Berg en Isaac Thelin maakten er later 3-0 en 4-0 van. Zweden moet nu hopen dat Oranje punten verspeelt tegen Bulgarije.