Blind verrast en gooit De Ligt voor de leeuwen tegen Bulgarije

Bondscoach Danny Blind ruimt in de wedstrijd tegen Bulgarije een basisplaats in voor Matthijs de Ligt. De zeventienjarige verdediger maakt zo in Sofia zijn debuut in het Nederlands elftal. De Ajacied is de jongste international ooit in een niet-vriendschappelijke wedstrijd.

De Ligt vormt samen met Bruno Martins Indi het centrale duo bij Oranje. In het doel heeft Blind voor Jeroen Zoet gekozen, terwijl Rick Karsdorp en Daley Blind de backs zijn. Georgino Wijnaldum, Kevin Strootman en Davy Klaassen vormen zoals verwacht het middenveld. De aanval wordt gevormd door Arjen Robben, Bas Dost en Quincy Promes. Blind houdt Memphis Depay dus op de bank.

"In principe was het niet zo moeilijk, al moest ik wel een aantal dingen tegen elkaar afzetten. Natuurlijk was het een pittige beslissing, maar eigenlijk had ik die op voorhand al gemaakt. Door hem als rechtsbenige verdediger achter De Vrij te selecteren", zegt Blind voor de camera's van de NOS. "Natuurlijk stel ik me kwetsbaar op door hem te selecteren en op te stellen, maar volgens mij zie ik geen andere spelers over het hoofd. Ik vind De Ligt een uitstekende speler, ik heb vertrouwen in hem."

Eerder deze week liet Blind nog weten dat De Ligt in Bulgarije niet in de basiself zou staan. Maar doordat Stefan de Vrij geblesseerd is, ruimt de bondscoach toch een basisplaats in voor De Ligt. "Ik start niet met De Ligt tegen de Bulgaren. Hij moet luisteren, leren en genieten", sprak Blind eerder. Met zijn 17 jaar en 225 dagen is De Ligt de jongste international sinds 1931. Toen was Mauk Weber 17 jaar en 222 dagen terwijl hij het shirt van Oranje droeg.