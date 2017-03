Opvolger Kanté bij Leicester: ‘Ben gekomen om mijn eigen spel te spelen’

Onyinye Ndidi heeft sinds de winter de zware taak om N’Golo Kanté te doen vergeten bij Leicester City. The Foxes maakte een slordige zeventien miljoen euro over naar Racing Genk voor de middenvelder. Toch wil Ndidi zichzelf niet vergelijken met de Fransman, die afgelopen zomer van Leicester naar Chelsea vertrok.

“Ik wil mezelf niet vergelijken met Kanté, ik wilde niet als hem spelen toen ik hier kwam. Mijn intentie is om mijn eigen spel te spelen, ik voel me een andere speler dan hij”, zegt Ndidi in gesprek met Goal. “Hij is een hele goede speler en heeft dat dit seizoen bewezen. Met de steun van anderen, kan je alles voor elkaar krijgen.”

“In deze sport heb je veel mogelijkheden en kansen. Daardoor probeer ik niet te kijken waar ik wil zijn over een aantal jaar. Ik wil gewoon spelen en mijn best doen. Als ik hard werk, opent dat deuren waar God dat wil”, zegt de middenvelder, die kort na zijn komst manager Claudio Ranieri zag vertrekken. “Voor Ranieri vond ik het jammer, maar ik wil het niet teveel over managers hebben. Ik ben hier om te voetballen. Alles viel vervolgens op de juiste plek.”

Ndidi kwam over van het Belgische Racing Genk. De middenvelder wist zich snel aan te passen bij Leicester. “Ik heb de gave dat ik me snel aan kan passen. Het was niet moeilijk, iedereen spreekt hier Engels”, stelt de Nigeriaan. “Bovendien heb ik hier met Ahmed Musa een landgenoot, dat scheelt ook.”