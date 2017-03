‘Ik belde Rafa en vertelde hem dat hij Kuyt naar Spanje moest halen’

In 2006 verruilde Dirk Kuyt Feyenoord voor Liverpool. Dat toenmalig manager Rafael Benítez de Katwijker naar Engeland haalde, is deels te danken aan Igor Gluscevic. De Montegrijn speelde samen met Kuyt bij FC Utrecht en attendeerde Benítez al vroeg op de aanvaller.

Gluscevic kende Benítez nog van zijn tijd bij CF Extramadura, waar hij onder de Spaanse oefenmeester had gespeeld. Toen Benítez bij Valencia werkte, tipte Gluscevic hem al om Kuyt te halen. “Ik belde Rafa en zei dat hij Dirk moest halen. Maar Rafa deed dat toen niet, omdat Kuyt nog jong was en Valencia een club die toen titels en de UEFA Cup won. Valencia was te goed voor een speler van amper twintig jaar”, zegt Gluscevic tegenover ESPN.

“Toen ging Rafa naar Liverpool en hij belde me om te vragen wat ik van Kuyt dacht. Zo begonnen mijn werkzaamheden als scout bij Liverpool”, vervolgt de Montegrijn, die tot 2011 als scout voor Liverpool werkte. Tegenwoordig is hij spelersmakelaar. “Toen ik mijn carrière beëindigde, had ik al een connectie binnen de club. Ik was al voor die tijd van waarde voor Liverpool.”