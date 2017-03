Mbappé krijgt waarschuwing: ‘Hij moet de stap niet te vroeg maken’

Kylian Mbappé maakt momenteel grote indruk bij AS Monaco en zou komende zomer de Europese topclubs voor het uitzoeken hebben. Landgenoot Karim Benzema maakte op 21-jarige leeftijd de overstap naar Real Madrid en weet daardoor wat voor Mbappé mogelijk te wachten staat.

In 2009 werd Benzema voor 35 miljoen door Real Madrid overgenomen van Olympique Lyon. “Bij grote clubs is het heel moeilijk voetballen. Ik kwam bij Real Madrid toen ik 21 was. Ik had bij Olympique Lyon al veel betekend, maar toen ik hier kwam voelde dat als een klap in mijn gezicht. Mijn eerste jaar was ongelooflijk zwaar”, zegt de spits in gesprek met RMC.

“Ik heb Mbappé eerlijk gezegd nog nooit zien voetballen, maar ik heb gehoord dat hij een fenomeen is”, vervolgt Benzema. “Ik hoop dat hij beetje bij beetje een glansrijke carrière tegemoet gaat. Hij moet de stap niet te vroeg maken.”