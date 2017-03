Cruijff: ‘Daardoor werd een trieste dag toch een trotse dag’

Vrijdag was het een jaar geleden dat Johan Cruijff overleed en over de hele wereld werd stilgestaan bij het overlijden van de icoon van Ajax, Barcelona en Oranje. De familie Cruijff putte veel kracht uit al deze steunbetuigingen en Jordi Cruijff is trots dat zijn vader zoveel betekend heeft voor het voetbal.