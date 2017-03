Koeman: ‘Zoiets wens je niemand toe, laat staan een speler van ons’

Ronald Koeman kreeg vrijdagavond slecht nieuws vanuit Dublin, waar Séamus Coleman in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Ierland en Wales zwaar geblesseerd raakte. De back brak door een harde tackle van Neil Taylor op twee plaatsen zijn been en is zaterdag meteen onder het mes gegaan. Hoe lang Everton het zonder die belangrijke pion moet doen, weet de Nederlander nog niet.

“Ik heb nog niet met Seamus kunnen spreken, ik hoop dat het zaterdagmiddag nog lukt. Maar hij zal zich ervan bewust zijn dat zijn ploeggenoten, de staf, iedereen bij de club en alle Evertonians aan hem denken”, tekent Sky Sports op uit de mond van Koeman. “Niemand wil zoiets bij een voetballer zien gebeuren, laat staan als het een speler van ons is. Onze medische staf staat in contact met de Ierse medische staf en ze bespreken alles met elkaar.”

“Seamus zal voor lange tijd aan de kant staan en we zullen hem gedurende die hele periode steunen. Hij heeft een sterk karakter en een geweldige familie en wij, zijn familie bij Everton, zullen er voor hem zijn om hem te helpen hier de komende dagen, weken en maanden doorheen te komen”, sluit Koeman af.