‘Moet niet zo zijn dat ik de perfecte twaalfde man bij Feyenoord word’

Bart Nieuwkoop moest in het eerste deel van het seizoen bij Feyenoord genoegen nemen met een rol in de marge, maar de verdediger krijgt de laatste weken de kans van trainer Giovanni van Bronckhorst. De Zeeuw maakt een goede indruk in de Kuip en is door zijn veelzijdigheid van grote waarde voor de Rotterdammers. Dat die multifunctionaliteit echter ook tegen hem kan werken, weet Nieuwkoop zelf ook.

“Ik ben er heel erg blij mee en het is fijn om positieve reacties te krijgen. Voor dit seizoen is het voor mijzelf en de trainer positief dat ik op meerdere posities uit de voeten kan. Maar inderdaad, het moet niet zo zijn dat ik de perfecte twaalfde man word, om het zo maar te zeggen”, laat hij weten via de officiële kanalen van zijn club.

“Maar voor nu ben ik er wel heel erg blij mee. Elke wedstrijd die je kan spelen in het eerste van Feyenoord is hartstikke mooi en helemaal in zo’n seizoen natuurlijk. Het is leuk dat ik nu tegen het einde van de competitie vaker minuten krijg. We hebben nu echt een team en iedereen gaat voor elkaar door het vuur, het maakt niet uit wie er spelen”, sluit Nieuwkoop af.